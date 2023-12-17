Путин заявил, что Западу придется считаться с Россией

Западу придется считаться с Россией и находить с ней точки соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.