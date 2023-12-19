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СНГ 19.12.2023 16:05

Москва готова договариваться по Украине только исходя из интересов РФ - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова договариваться по украинской проблеме, но будет делать это исходя из интересов России.

"И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться, пусть договариваются, но только мы будем делать исходя из наших интересов", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны России.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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