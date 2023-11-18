Песков: Запад продолжит поиски вариантов различного давления на Россию

В Кремле уверены, что Запад продолжит поиск новых вариантов давления на Россию, и не исключают возможности диверсий.
"Конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность, потому что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программу "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.
Отвечая на вопрос о том, насколько велик риск того, что Запад, исчерпав варианты санкций, пойдет на какие-то диверсии в отношении России, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, Песков сказал: "Президент неспроста это говорит. Он все-таки обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить".
"Мы видим, - продолжил Песков, - что западники мучаются, потому что санкции не бьют так, как они должны бить". "Более того, мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - сказал пресс-секретарь президента.
"Конечно, способны они на многое, не гнушаются ничем", - заключил представитель Кремля.
МИД Азербайджана прокомментировал выступление Пашиняна на сессии ПА ОБСЕ
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество
В Баку опровергли причастность азербайджанской стороны к ранению армянского военнослужащего
Страны ЕС в январе-сентябре увеличили поставки нефтепродуктов в Азербайджан в 1,4 раза
Госбюджет Азербайджана за 10 мес. исполнен с дефицитом в 218 млн манатов
Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире