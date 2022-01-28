Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы - Лавров

Если ситуация зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит грубо наступать на свои интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если это зависит от России, то войны не будет. Войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал Лавров в пятницу в интервью российским радиостанциям.