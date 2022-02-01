Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию во вторник провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
«Гасанов и Акар обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической отраслях и в сфере военного образования», - отмечается в информации.
Стороны коснулись важности опыта, полученного азербайджанскими и турецкими военнослужащими в ходе совместных учений и подчеркнули необходимость регулярного проведения подобных мероприятий.
«На встрече было отмечено, что Азербайджан с целью повышения своей военной мощи еще больше расширяет сотрудничество с Турцией», - подчеркивает ведомство.
По данным Минобороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник принял министра обороны Азербайджана.
Э.Шафиев
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