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Оборона 01.02.2022 17:55

Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию во вторник провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

«Гасанов и Акар обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической отраслях и в сфере военного образования», - отмечается в информации.

Стороны коснулись важности опыта, полученного азербайджанскими и турецкими военнослужащими в ходе совместных учений и подчеркнули необходимость регулярного проведения подобных мероприятий.

«На встрече было отмечено, что Азербайджан с целью повышения своей военной мощи еще больше расширяет сотрудничество с Турцией», - подчеркивает ведомство.

По данным Минобороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник принял министра обороны Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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