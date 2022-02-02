Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в марте 2022г увеличится на 7 тыс. б/с, до 675 тыс. б/с - Минэнерго

Квота Азербайджана в марте 2022 года по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 7 тыс. б/с - до 675 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.
"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 25-ом заседании об увеличении в марте 2022 года добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в марте 2022 года увеличится еще на 7 тыс. б/с - до 675 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.
Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи в следующем месяце, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в марте 2022 года от показателя октября 2018 года составит 43 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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