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Карабах 02.02.2022 17:58

Алиев: Освобождение города Шуша - это вершина героизма, пик самоотверженности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Шуша никогда не была армянским городом.

«Шуша был для армян чужим городом. Если это был армянский город, то почему он в таком плачевном состоянии? Почему не смотрели за городом и высушили все родники?», - сказал Алиев в среду на Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи.

Кроме того, Алиев отметил, что в Шуше в период армянской оккупации проживали 1,5 тыс. человек. «90% этих людей были военными и членами их семей. Если это армянский город, то почему там никто не жил? Почему город был в таком плачевном состоянии? Почему его уничтожали на протяжении стольких лет?», - подчеркнул президент.

Он также добавил: «Как мы освободили Шушу, это отдельная история, вершина героизма, синтез духовной и физической силы. Это пик самоотверженности».

Город Шуша в Карабахском регионе Азербайджана был освобожден от армянской оккупации 8 ноября 2020 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ШУША


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