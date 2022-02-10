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Дальнее зарубежье 10.02.2022 20:34

Намерение НАТО разместить боевые группы в Румынии - это опасное нагнетание напряженности, заявил Грушко

Планы НАТО по размещению боевых групп в Румынии ожидаемы, это является целенаправленным нагнетанием напряженности, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это опасное и целенаправленное нагнетание напряженности и прямая поддержка линии Киева на обструкцию Минского комплекса мер", - сказал он.

По его словам, такое действие НАТО "ожидаемо". "Румыния единственная, кто не подвергся натовскому усилению. Список стран, нуждающихся в защите от Российского нападения, похоже, исчерпан", - отметил Грушко.

Как отметил замминистра, "вероятно, натовские планировщики пойдут на второй круг". "Все делается только ради одного - путём демонизации России доказать востребованность альянса. Ни о какой реальной заботе о безопасности речи не идёт", - убежден Грушко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить боевые группы в районе Черного моря в Румынии.

В четверг он вновь обвинил РФ в наращивании военного присутствия на границе с Украиной, но подтвердил приглашение российской стороне сесть за стол переговоров.

"Мы обсудили наращивание военного присутствия Россией в Украине и возле нее... Мы также пристально отслеживаем дислоцирование российских подразделений в Беларуси, наибольшее со времени окончания холодной войны. Это опасный момент для европейской безопасности. Количество российских вооруженных сил увеличивается, время для предупреждения о возможной атаке сокращается", - сказал генсек альянса на пресс-конференции после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этим утром направил письмо министру иностранных дел Лаврову, повторив приглашение России продолжать наш диалог в ряде встреч в рамках Совета Россия-НАТО, чтобы найти дипломатический путь вперед", - заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, на следующей неделе министры обороны НАТО будут обсуждать вопрос дальнейшего укрепления безопасности союзников, что включает "расположение дополнительных подразделений в южной части нашего альянса". "Российская агрессия приведет к еще большему, а не меньшему присутствию НАТО", - заявил он.

Генсек также утверждал, что НАТО не является угрозой для России. "Но мы должны быть готовы к худшему, в то же время оставаясь приверженными для нахождения политического решения", - добавил Столтенберг.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, РУМЫНИЯ


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