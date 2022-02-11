Байден решил использовать $7 млрд из активов ЦБ Афганистана для помощи афганцам и компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому активы центрального банка Афганистана в $7 млрд, хранящиеся в США, могут пойти на гуманитарную помощь афганцами и на компенсации семьям жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщает в пятницу издание The Hill.

В Белом доме заявили, что цель указа - "предоставить народу Афганистана доступ к средствам, не допуская их попадания в руки "Талибана" (запрещенная в РФ группировка - ИФ) и злоумышленников".

Этим указом Байден заблокировал находящееся в США активы афганского центрального банка и потребовал от американских финансовых учреждений передать эти средства в специальный фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Чиновник из администрации США заявил, что затем федеральный суд Нью-Йорка должен будет вынести решение, разрешающее перевести $3,5 млрд на помощь жителям Афганистана. Издание сообщает, что в ближайшие месяцы администрация Байдена в ожидании решения суда будет заниматься созданием стороннего трастового фонда, чтобы через него переводить средства в поддержку Афганистану.

Активы были заморожены после захвата Афганистана "Талибаном" в августе прошлого года. С тех пор администрация Байдена изучала потенциальные возможности разблокировки некоторых активов для гуманитарной помощи.