Минобороны РФ порекомендовал британским военным изучать историю России

Минобороны РФ прокомментировало заявление главы военного ведомства Британии Бена Уоллеса о Крымской войне, посоветовав британским военным лучше изучить историю России.
«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее некоторые СМИ привели заявление главы военного ведомства Британии о том, что Шотландский гвардейский полк «пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму». По сообщения СМИ, британский министр сказал, что Лондон «всегда может повторить это».
«Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно», - сказал в ответ Конашенков.
«Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал», - сказал официальный представитель Минобороны РФ.
«Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», - отметил Конашенков.
Новое заявление Уоллеса про Крымскую войну прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
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