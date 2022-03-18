ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. – до 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,75%.
Согласно заявлению ЦБА, нижний порог процентного коридора повышен до 6,25% с 6%, верхний – до 9,25% с 9%.
Это пятое подряд повышение учетной ставки со стороны ЦБА, начиная с осени 2021 года.
Решение о повышении учетной ставки до 7,75% вступило в силу с 18 марта.
Р.Ахмедов
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