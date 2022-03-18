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Макроэкономика 18.03.2022 14:54

ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. – до 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,75%.

Согласно заявлению ЦБА, нижний порог процентного коридора повышен до 6,25% с 6%, верхний – до 9,25% с 9%.

Это пятое подряд повышение учетной ставки со стороны ЦБА, начиная с осени 2021 года.

Решение о повышении учетной ставки до 7,75% вступило в силу с 18 марта.

Р.Ахмедов

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Тэги: СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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