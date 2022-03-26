Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2022 09:12

США планируют ввести санкции против российских компаний, обслуживающих армию

Администрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые, по ее данным, предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, включая компоненты двойного назначения, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылками на официальных лиц.

Под санкции, которые панируется ввести на следующей неделе, могут попасть ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Издание напоминает, что ранее они уже были включены в список компаний, в адрес которых запрещен экспорт чувствительных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.

Тем не менее, по мнению источников, санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля перекрыли доступ к компьютерным чипам иностранного производства, финансированию и компонентам, необходимым для их производства внутри России.

Среди компаний, включенных в новый санкционный список, также компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.

Источники издания отмечают, что в отношении этих компаний будут расширены уже введенные экспортные ограничения путем запрета на любые финансовые операции с ними.

Также рассматривается возможность введения санкций в отношении компании iGrids, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления электросетями России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КОМПАНИИ, САНКЦИИ


Похожие новости


Планов возобновления переговоров РФ-США по гарантиям безопасности пока нет - Песков Байден выступает за исключение России из G20, а если это окажется невозможным - предлагает пригласить на саммит Украину США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу Новые санкции США против России коснутся физлиц и организаций МИД РФ передал посольству США список выдворяемых из России дипломатов РФ изучает запрет на экспорт урана в США в качестве контрмер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az