С подписанием нового соглашения сотрудничество Азербайджана и ЕС выйдет на качественно новый уровень - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что с подписанием нового соглашения сотрудничество Азербайджана и Европейского союза (ЕС) выйдет на качественно новый уровень.

«Надеюсь, что переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом скоро завершатся, и с подписанием этого важного документа наше сотрудничество вступит в качественно новый этап», - говорится в субботнем поздравлении Алиева президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю, переизбранному на пост главы Евросовета.

Текст поздравления опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Он отметил успешное развитие отношение между Азербайджаном и ЕС, высоко оценив «личный вклад» Мишеля «в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечения прочного мира и стабильности, налаживания транспортно-коммуникационных связей в регионе Южного Кавказа».

Алиев заявил, что в Азербайджане ценят намерение ЕС поддерживать гуманитарные проекты, направленные на разминирование освобожденных территорий.

Глава государства отметил, что между Азербайджаном и ЕС ведется активный диалог в областях энергетики, безопасности, транспорта и других сферах.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, особенно в сфере энергетики, носит стратегический характер, и состоявшееся в Баку в феврале этого года VIII заседание Консультативного совета Южного газового коридора открыло новые возможности для нашей будущей совместной деятельности в энергетической сфере», - подчеркнул он.

«Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, и всемерно развивать наше сотрудничество», - заявил Алиев.

Р.Керимов