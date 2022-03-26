С подписанием нового соглашения сотрудничество Азербайджана и ЕС выйдет на качественно новый уровень - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что с подписанием нового соглашения сотрудничество Азербайджана и Европейского союза (ЕС) выйдет на качественно новый уровень.
«Надеюсь, что переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом скоро завершатся, и с подписанием этого важного документа наше сотрудничество вступит в качественно новый этап», - говорится в субботнем поздравлении Алиева президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю, переизбранному на пост главы Евросовета.
Текст поздравления опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
Он отметил успешное развитие отношение между Азербайджаном и ЕС, высоко оценив «личный вклад» Мишеля «в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечения прочного мира и стабильности, налаживания транспортно-коммуникационных связей в регионе Южного Кавказа».
Алиев заявил, что в Азербайджане ценят намерение ЕС поддерживать гуманитарные проекты, направленные на разминирование освобожденных территорий.
Глава государства отметил, что между Азербайджаном и ЕС ведется активный диалог в областях энергетики, безопасности, транспорта и других сферах.
«Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, особенно в сфере энергетики, носит стратегический характер, и состоявшееся в Баку в феврале этого года VIII заседание Консультативного совета Южного газового коридора открыло новые возможности для нашей будущей совместной деятельности в энергетической сфере», - подчеркнул он.
«Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, и всемерно развивать наше сотрудничество», - заявил Алиев.
Р.Керимов
Заявка на транзит газа через Украину в субботу сохраняется на прежнем уровне
Германия способна избавиться от зависимости от газа из РФ быстрее, чем многие думают - Шольц
Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 479 млн - университет Хопкинса
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В Польше сообщили о снижении числа пересекающих границу беженцев из Украины
Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров