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Дальнее зарубежье 28.03.2022 21:50

Проект бюджета США на 2023 год предусматривает $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и Европе

Проект бюджета США на 2023 финансовый год включает в себя выделение $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и на нужды европейской безопасности, сообщил телеканал CNBC.

Телеканал уточняет, что это лишь часть планируемых общих трат на оборону в размере $813 млрд. По данным CNBC, по сравнению с прошлым годом затраты на оборону вырастут на $31 млрд.

Кроме того, $10,6 млрд планируется выделить на обеспечение здравоохранения в глобальном масштабе, в том числе в отношении COVID-19 и будущих пандемий.

Более $32 млрд должны поступить на борьбу с преступностью в США.

CNBC уточняет, что проект отправлен на рассмотрение в Конгресс США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, БЮДЖЕТ, УКРАИНА, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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