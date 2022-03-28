Проект бюджета США на 2023 год предусматривает $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и Европе

Проект бюджета США на 2023 финансовый год включает в себя выделение $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и на нужды европейской безопасности, сообщил телеканал CNBC.
Телеканал уточняет, что это лишь часть планируемых общих трат на оборону в размере $813 млрд. По данным CNBC, по сравнению с прошлым годом затраты на оборону вырастут на $31 млрд.
Кроме того, $10,6 млрд планируется выделить на обеспечение здравоохранения в глобальном масштабе, в том числе в отношении COVID-19 и будущих пандемий.
Более $32 млрд должны поступить на борьбу с преступностью в США.
CNBC уточняет, что проект отправлен на рассмотрение в Конгресс США.
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