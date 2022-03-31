Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-феврале 2022 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 391,2 млн манатов ($230,11 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-февралем 2021 года объем проведенных операций увеличился в 2,1 раза, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
В январе объем проведенных операций составил 204,7 млн манатов, в феврале - 186,5 млн манатов.
По итогам 2021 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1,3 млрд манатов ($764,7 млн), что в 3 раза больше чем в 2020 году.
Б.Рустамбеков
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