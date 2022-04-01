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Дальнее зарубежье 01.04.2022 23:23

Венгрию ждут серьезные экономические трудности в случае санкций против российской энергетики - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что введение санкций в отношении российской энергетики может иметь для страны тяжелые экономические последствия, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Если мы введем санкции на импорт энергоресурсов, и они (Россия - ИФ) остановят работу газопроводов, в Венгрии станет не просто холоднее, температура не упадет на один или два градуса, а вся страна закроется", - приводит AP слова Орбана.

"Нам придется закрыть предприятия, и многие люди потеряют работу", - добавил он.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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