Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным - вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. После интенсивного потепления в конце марта текущая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. Согласно обновленным прогнозам, на новой неделе (4-10 апреля) температура воздуха сохранится примерно на тех же невысоких уровнях.
Европейские подземные хранилища газа, которые с 22 по 30 марта показывали прирост уровня запасов газа (закачке удавалось превысить отбор) с 31 марта снова перешли в нетто-отбор; 1 апреля чистый отбор из ПХГ увеличился, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
На этом фоне загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,4 млн куб. м на 3 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Также и данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на 3 апреля составляет 108,4 млн куб. м, заявка на 2 апреля была 108,1 млн куб. м.
Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" (транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером в пятницу остановился. Большую часть субботы польско-германский отрезок трубы, за работой которого внимательно следит мировая пресса, также простоял с нулевым потоком в оба направления. На воскресенье есть бронь и в прямом, и в обратном направлении, но на сколько она будет исполняться можно будет судить только по данным фактической прокачки. За первые часы новых газовых суток поток оставался нулевым.
Из-за пришедшего в Европу ненастья в регионе наконец исправилась ситуация с выработкой электроэнергии за счет ветровой электрогенерации. Если в начале текущей недели ветроэлектростанции обеспечивали лишь 10% выработки электроэнергии по ЕС, то в конце недели он составляет около 20%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.
Азербайджан всегда открыт к переговорам по нормализации отношений с Арменией - Байрамов
Азербайджан и Италия провели в Баку первое заседание Стратегического диалога
Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 490 млн - университет Хопкинса
Врачи оценивают состояние четырех пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе как очень тяжелое
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций ЕС против РФ
Президент Пакистана по запросу премьера распускает нижнюю палату парламента страны
В Польше заявили о попытке более 3,4 тыс. нелегалов проникнуть в страну из Беларуси с начала года
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку