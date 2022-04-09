В пользу украинских беженцев собрано 9,1 млрд евро, еще 1 млрд кредита выделит ЕБРР, сообщает ЕК

Глобальная кампания по сбору средств для украинских беженцев и перемещенных лиц "Stand Up for Ukraine", инициированная Европейской комиссией (ЕК) и правительством Канады, собрала 9,1 млрд евро, сообщила в субботу пресс-служба ЕК.

"Кампания "Stand Up for Ukraine" собрала 9,1 млрд евро (...), еще один миллиард выделен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Поступят и другие средства. Мы продолжим оказывать поддержку (...), мы поможем народу Украины восстановить свою страну", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из этих 10,1 млрд евро 1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц и 8,3 млрд евро - для беженцев в прифронтовых государствах-членах ЕС и в Молдове, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.