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Дальнее зарубежье 09.04.2022 21:07

В пользу украинских беженцев собрано 9,1 млрд евро, еще 1 млрд кредита выделит ЕБРР, сообщает ЕК

Глобальная кампания по сбору средств для украинских беженцев и перемещенных лиц "Stand Up for Ukraine", инициированная Европейской комиссией (ЕК) и правительством Канады, собрала 9,1 млрд евро, сообщила в субботу пресс-служба ЕК.

"Кампания "Stand Up for Ukraine" собрала 9,1 млрд евро (...), еще один миллиард выделен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Поступят и другие средства. Мы продолжим оказывать поддержку (...), мы поможем народу Украины восстановить свою страну", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из этих 10,1 млрд евро 1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц и 8,3 млрд евро - для беженцев в прифронтовых государствах-членах ЕС и в Молдове, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

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Тэги: ЕК, УКРАИНА, ЕБРР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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