Капвложения в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 9,5%, в ненефтяной сектор – выросли на 10%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-марте 2022 года оставили 2 млрд 440,7 млн манатов, что на 9,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 20,8%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 10,1%.
Из общего объема капвложений 1 млрд 524,7 млн манатов (62,5% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 743,2 млн манатов (30,4% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 172,8 млн манатов (7,1% всех инвестиций) - на строительство жилья.
В январе-марте объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 764 млн манатов (31,3% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 1 млрд 676,7 млн манатов (68,7% всех инвестиций).
В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.
Б.Рустамбеков
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