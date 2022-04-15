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Внешняя политика 15.04.2022 10:00

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев

Правительство Азербайджана в пятницу направило очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, выехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине.

«Самолет вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев сегодня утром, чтобы доставить в аэропорт Кишинева 29 тонн гуманитарной помощи на сумму более 1,7 млн манатов (свыше $1 млн), включающую медикаменты, принадлежности для оказания срочной и неотложной медицинской помощи», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в воздушной гавани.

Ранее власти Азербайджана в феврале-марте отправили в Украину две партии медикаментов, медицинских препаратов, а также продуктов питания общим весом около 520 тонн на общую сумму 21,5 млн манатов (свыше 11,5 млн евро).

Р.Ахмедов

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Тэги: УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ГУМАНИТАРНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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