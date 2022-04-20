ВБ намерен до июня 2023г выделить $170 млрд на поддержку стран, затронутых конфликтом в Украине

Всемирный банк (ВБ) до июня 2023 года планирует выделить финансирование общим объемом около $170 млрд Украине, государствам, принимающим украинских беженцев, и развивающимся странам, затронутым экономическими последствиями военной операции, заявил президент ВБ Дэвид Мэлпасс.
"Несколько слов о нашем ответе. Мы ожидаем объявления в ближайшие недели резкого увеличения нашей финансовой поддержки. Важным компонентом будет финансирование продовольственной безопасности", - сказал он в ходе дискуссии по теме продовольственной безопасности в рамках "Весенних встреч" МВФ и ВБ.
"Наш пакет поддержки, включая Украину, страны, принимающие беженцев, и развивающиеся страны, страдающие от сопутствующих экономических потрясений, составляет около $50 млрд в текущем квартале 2022 года и должен достичь около $170 млрд за 15 месяцев, до июня 2023 года", - отметил Мэлпасс.
По его словам, военные действия на украинской территории углубили продовольственный кризис в мире. За чертой бедности в этом году может оказаться еще 100 млн человек при сохранении таких высоких цен на продовольствие в течение года.
В краткосрочной перспективе произошел ярко выраженный всплеск цен на основные продукты питания, включая пшеницу и ее заменители. Помимо этого, будущие урожаи могут быть снижены из-за более высоких цен на энергию и удобрения, добавил президент ВБ.
При этом он признал, что мировые цены на продовольствие и удобрения росли еще до военной операции, также наблюдалась и нехватка продовольствия. Причин много, в том числе: растущий спрос в сочетании с перебоями в цепочке поставок, девальвация валют, последствия изменения климата, усиление конфликтов.
Мэлпасс отметил, что на углубление продовольственного кризиса указывает рост индекса цен на продовольствие Всемирного банка в марте на 11,5% - до рекордно высокого уровня, который на 37% больше, чем в прошлом году. Цены на удобрения также выросли в марте, увеличившись почти на 20% с января, а стоимость карбамида выросла втрое с января 2021 года. По словам президента ВБ, цены на продовольствие растут быстрее инфляции, и такая тенденция сохранится.
Как считает Мэлпасс, в сложившейся ситуации как развитым, так и развивающимся странам необходимо расширить доступ к рынкам за счет снижения ограничений на экспорт и импорт и ослабления контроля над ценами. Нужно также поощрять производителей продуктов питания и предоставлять доступ к рынкам и инвестициям для частного сектора, а также защищать наиболее уязвимые группы населения.
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