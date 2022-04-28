Ни одна страна не должна угрожать применением ядерного оружия - Байденv

Президент США Джо Байден заявил, что странам мира не следует угрожать применением ядерного оружия. "Никто не должен делать пустые комментарии по поводу ядерного оружия, угрожать применением ядерного оружия", - заявил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания российских официальных лиц по этой теме. "Такие заявления - безответственные", - добавил Байден.

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