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Дальнее зарубежье 28.04.2022 19:46

Ни одна страна не должна угрожать применением ядерного оружия - Байденv

Президент США Джо Байден заявил, что странам мира не следует угрожать применением ядерного оружия.

"Никто не должен делать пустые комментарии по поводу ядерного оружия, угрожать применением ядерного оружия", - заявил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания российских официальных лиц по этой теме.

"Такие заявления - безответственные", - добавил Байден.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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