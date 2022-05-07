ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар в Евлахском районе страны. Текст документа опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, на строительство автодороги из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) выделяется 2,1 млн манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения. Р.Керимов

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