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07.05.2022 15:50

ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар в Евлахском районе страны.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, на строительство автодороги из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) выделяется 2,1 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОДОРОГИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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