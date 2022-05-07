ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар в Евлахском районе страны.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, на строительство автодороги из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) выделяется 2,1 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Р.Керимов
В Минобороны Азербайджана опровергли слухи об открытии огня по гражданским лицам на Зодском руднике
Гасанов поручил командующим видами войск повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке
В Азербайджане отвергли утверждения о проведении исследований в области биооружия при участии третьей стороны
В России планируют закупить 6-8 млн куриных яиц у Азербайджана
Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения за 4 месяца увеличили объем операций почти на 42%
Запущен новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию
В Азербайджане девятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Власти Пекина продолжают массовое тестирование на COVID-19 и ограничивают движение общественного транспорта
Политика США не служит интересам Восточной Азии, стабильность может гарантировать АСЕАН - глава МИД КНР
В Индонезии перехватили танкер, нарушивший запрет на экспорт пальмового масла
Американец вышел на крыло пассажирского самолета через аварийный выход
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ