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Дальнее зарубежье 07.05.2022 18:30

Политика США не служит интересам Восточной Азии, стабильность может гарантировать АСЕАН - глава МИД КНР

США в своей политике не учитывают потребности стран Восточной Азии, поэтому странам региона, в том числе в составе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), нужно действовать самостоятельно, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе идет против тенденций нынешнего времени и не служит общим и долгосрочным интересам стран Восточной Азии", - приводит издание South China Morning Post (SCMP) слова министра, сказанные во время видеозвонка с координатором Индонезии по делам с Китаем Лухутом Бинсаром Панджаитаном.

Ван И отметил, что АСЕАН следует играть центральную роль в местном сотрудничестве с целью добиться стабильности в регионе.

При этом министр сказал, что региону грозит опасность со стороны альянса Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), "Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD в составе США, Австралии, Индии и Японии) и военного союза AUKUS (США, Великобритания и Австралия).

"Все они нужны для провоцирования гонки вооружений в регионе", - подчеркнул Ван И.

Также он выразил поддержку Индонезии, принимающей саммит G20 в октябре.

В свою очередь SCMP отмечает, что на следующей неделе в Вашингтоне ожидается саммит АСЕАН: этот город впервые принимает саммит организации. Ожидается присутствие лидеров восьми государств-членов АСЕАН, кроме Филиппин и Мьянмы.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. SCMP напоминает, что несмотря на усиление некоторыми членами АСЕАН оборонных связей с США, страны региона также беспокоит соперничество США и Китая.

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Тэги: КИТАЙ, США, АСЕАН, ПОЗИЦИЯ


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