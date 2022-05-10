США пока не видят нарушений со стороны КНР американских санкций против РФ

В США будут следить за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, введенные против России, пока нарушений не зафиксировали, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы будем внимательно следить, если это произойдет", - заявила Псаки в ответ на вопрос о том, нарушает ли Китай санкций.

Она также отметила, что на данный момент нарушений санкций не зафиксировано.