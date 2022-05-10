Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.05.2022 01:17

США пока не видят нарушений со стороны КНР американских санкций против РФ

В США будут следить за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, введенные против России, пока нарушений не зафиксировали, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы будем внимательно следить, если это произойдет", - заявила Псаки в ответ на вопрос о том, нарушает ли Китай санкций.

Она также отметила, что на данный момент нарушений санкций не зафиксировано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Политика США не служит интересам Восточной Азии, стабильность может гарантировать АСЕАН - глава МИД КНР Китай ждут серьезные последствия, если он попытается помочь РФ обойти санкции - госдеп Глава Минфина США предупредила Китай о санкциях в случае обострения обстановки вокруг Тайваня РФ и КНР в проекте бюджета США названы основными "устойчивыми угрозами" Китайские дипломаты запрашивали в Вашингтоне подробные сведения о санкциях против России Белый дом решил держать в секрете возможные меры против Китая, если Пекин окажет Москве помощь

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az