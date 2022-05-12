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Регион 12.05.2022 11:47

Главы МИД Азербайджана, Армении и РФ встретятся в Душанбе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в четверг отправится в Душанбе, где состоится его встреча с коллегами из Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

"12-13 мая министр иностранных дел Арарат Мирзоян отправится в Душанбе для участия в заседании совета министров иностранных дел СНГ. В Душанбе планируется встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана", - сообщил в своей соцсети пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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