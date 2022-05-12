Главы МИД Азербайджана, Армении и РФ встретятся в Душанбе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в четверг отправится в Душанбе, где состоится его встреча с коллегами из Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.
"12-13 мая министр иностранных дел Арарат Мирзоян отправится в Душанбе для участия в заседании совета министров иностранных дел СНГ. В Душанбе планируется встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана", - сообщил в своей соцсети пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
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