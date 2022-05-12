Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.0255 GBR   2.0761 TRY   0.111

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 105.71 +5.95 Brent 107.51 +5.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.05.2022 11:41

Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт нефти на 5% - Минэнерго

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 9 млн тонн, что на 5,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство энергетики страны.

«В общем объеме экспорта нефти с конденсатом в отчетный период около 8,5 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и на конденсат с месторождения Шах-Дениз, 448 тыс. тонн - на долю SOCAR», - отмечает ведомство.

По оперативным данным Минэнерго, добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составила 11,1 млн тонн (спад на 3,6% - ИФ). При этом с блока АЧГ добыто 7 млн тонн нефти, компанией SOCAR – 2,6 млн тонн, конденсата с месторождения Шах-Дениз – 1,5 млн тонн.

За январь-апрель 2022 года в Азербайджане переработано 1,8 млн тонн нефти (спад на 10,5% - ИФ).

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 мая 2022 года суммарно добыто 589 млн тонн нефти с конденсатом, в том числе с АЧГ - 553 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 36 млн тонн конденсата. Суммарный экспорт нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз на 1 мая составил 589 млн тонн.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в I квартале составила 575,5 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 116,1% Добыча нефти в Казахстане в январе-марте 2022г составила 22,7 млн тонн Азербайджан в январе экспортировал более 2,3 млн тонн нефти Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в апреле увеличится до 682 тыс. б/с - Минэнерго Добыча нефти в Азербайджане в 2022г увеличится до 0,77 млн б/с Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021г составила 594 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 104%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az