Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт нефти на 5% - Минэнерго

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 9 млн тонн, что на 5,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство энергетики страны.

«В общем объеме экспорта нефти с конденсатом в отчетный период около 8,5 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и на конденсат с месторождения Шах-Дениз, 448 тыс. тонн - на долю SOCAR», - отмечает ведомство.

По оперативным данным Минэнерго, добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составила 11,1 млн тонн (спад на 3,6% - ИФ). При этом с блока АЧГ добыто 7 млн тонн нефти, компанией SOCAR – 2,6 млн тонн, конденсата с месторождения Шах-Дениз – 1,5 млн тонн.

За январь-апрель 2022 года в Азербайджане переработано 1,8 млн тонн нефти (спад на 10,5% - ИФ).

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 мая 2022 года суммарно добыто 589 млн тонн нефти с конденсатом, в том числе с АЧГ - 553 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 36 млн тонн конденсата. Суммарный экспорт нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз на 1 мая составил 589 млн тонн.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова