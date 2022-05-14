В SOCAR призвали граждан не попадаться на уловки мошенников, действующих в соцсетях от имени компании

В последние дни в различных социальных сетях, при использовании имени компании SOCAR, гражданам за счет материального вознаграждения предлагается трудоустройство или вложение инвестиций. Заявляем, что эти страницы, занимающиеся мошенничеством, никакого отношения к SOCAR не имеют, говорится в заявлении компании.
В нем отмечается, что SOCAR не несет никакой ответвенности за подобные обещания.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Службе связей с общественностью и коммуникаций SOCAR, «призываем граждан не терять бдительности и при вышеописанных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы».
«Отметим, что трудоустройство в SOCAR осуществляется на основе определенных стандартов и других нормативных документов на конкурсной основе. Вакансии, представленные предприятиями и организациями SOCAR, объявляются на сайте компании (www.socar.az) в разделе «Карьера» в части «Трудоустройство». В данном разделе представлена подробная информация о правилах конкурса», - отмечает SOCAR.
Р.Ахмедов
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