В Москве пообещали принять меры сдерживания, если ядерное оружие НАТО приблизится к российским границам

Говорить о возможности размещения ядерных сил РФ в балтийском регионе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО пока рано, это зависит от того, будет ли альянс исполнять взятые на себя обязательства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ещё рано об этом говорить. НАТО взяло обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил, и до последнего времени оно этого придерживалась", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться от этой меры. "В частности, Йенс Столтенберг заявлял о том, что ядерное оружие может быть переведено ближе к границам Российской Федерации, польские руководители заявляли, что готовы его принять", - добавил замминистра.

"Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надёжность сдерживания", - подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что реагировать придется не только в случае физического перемещения американского ядерного оружия на территории этих стран, но и при создании инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия.