Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

14.05.2022 14:40

В Москве пообещали принять меры сдерживания, если ядерное оружие НАТО приблизится к российским границам

Говорить о возможности размещения ядерных сил РФ в балтийском регионе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО пока рано, это зависит от того, будет ли альянс исполнять взятые на себя обязательства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ещё рано об этом говорить. НАТО взяло обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил, и до последнего времени оно этого придерживалась", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться от этой меры. "В частности, Йенс Столтенберг заявлял о том, что ядерное оружие может быть переведено ближе к границам Российской Федерации, польские руководители заявляли, что готовы его принять", - добавил замминистра.

"Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надёжность сдерживания", - подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что реагировать придется не только в случае физического перемещения американского ядерного оружия на территории этих стран, но и при создании инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАТО, БАЛТИКА


Похожие новости


Президент Финляндии рассказал Путину о намерении вступить в НАТО МИД РФ: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - стратегическое изменение, которое не останется без политической реакции Песков: прямого столкновения РФ и НАТО хотят избежать все Шеф Пентагона заявил, что Россия не хочет вооруженного столкновения с НАТО Кремль анализирует ситуацию с возможным изменением конфигурации НАТО у российских границ - Песков Россия призывала Запад к честному диалогу, но все напрасно, страны НАТО не стали слышать - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az