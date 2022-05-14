В Москве пообещали принять меры сдерживания, если ядерное оружие НАТО приблизится к российским границам

Говорить о возможности размещения ядерных сил РФ в балтийском регионе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО пока рано, это зависит от того, будет ли альянс исполнять взятые на себя обязательства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ещё рано об этом говорить. НАТО взяло обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил, и до последнего времени оно этого придерживалась", - сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться от этой меры. "В частности, Йенс Столтенберг заявлял о том, что ядерное оружие может быть переведено ближе к границам Российской Федерации, польские руководители заявляли, что готовы его принять", - добавил замминистра.
"Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надёжность сдерживания", - подчеркнул Грушко.
Замглавы МИД РФ отметил, что реагировать придется не только в случае физического перемещения американского ядерного оружия на территории этих стран, но и при создании инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия.
Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции
Бизнес-миссия из Австрии обсудит сотрудничество с азербайджанскими компаниями
Баку и Брюссель обсудили увеличение поставок азербайджанского газа в Европу
В Азербайджане 16-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В РФ за сутки COVID-19 заболели 5 тыс. человек
В SOCAR призвали граждан не попадаться на уловки мошенников, действующих в соцсетях от имени компании
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Лавров заявил о гибридной войне Запада против России
Казахстанские военные участвуют в международных учениях «Эфес» в Турции
Санкции против России не затронут экспорт продуктов питания в развивающиеся страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ