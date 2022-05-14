Экс-министр считает увеличение поставок азербайджанского газа наиболее перспективным вариантом для Болгарии

Наиболее перспективным вариантом для Болгарии является увеличение поставок азербайджанского газа, считает экс-министр экономики и энергетики Болгарии Трайчо Трайков.
«Я не думаю, что есть газовый кризис, потому что газ есть. Проблема с ценами существует уже почти год, и наиболее перспективным вариантом для Болгарии является увеличение объемов природного газа из Азербайджана», - приводят СМИ его слова.
Трайков отметил, что оставшийся объем необходимого газа должен компенсироваться Болгарии другими способами, например, поставками из CША.
Поставки азербайджанского газа в Европу (Италия. Греция и Болгария) начались 31 декабря 2020 года по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.
В настоящее время азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией. Это сильно ограничивает возможности импорта азербайджанского газа в Болгарию и позволяет поставлять только 250-300 млн кубометров в год.
Ранее болгарский премьер-министр Kиpилл Петков заявил, что Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).
Он напомнил, что в конце июня IGB введут в эксплуатацию и с сентября по коннектору пойдет азербайджанский газ. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и бОльшую энepгетическую нeзaвиcимocть. Причиной роста цен на газ минувшей зимой он назвал невозможность транспортировки азербайджанского газа через IGB.
В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к TAP, который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Запуск интерконнектора планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка
сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.
Р.Ахмедов
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