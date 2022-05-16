Токаев заявил Путину, что приедет во главе казахстанской делегации на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит делегацию своей страны на очередном Петербургском международном экономическом форуме.

"Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в петербургском экономическом форуме 17 июня", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник.

В свою очередь, Путин отметил рост двустороннего товарооборота между Россией и Казахстаном, "несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности".

Он также предложил обсудить и вопросы региональной безопасности, а также экономические вопросы.

Токаев также заявил, что власти его страны намерены наращивать торговлю и инвестиции с Россией, "несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий".