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Регион 16.05.2022 21:25

Токаев заявил Путину, что приедет во главе казахстанской делегации на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит делегацию своей страны на очередном Петербургском международном экономическом форуме.

"Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в петербургском экономическом форуме 17 июня", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник.

В свою очередь, Путин отметил рост двустороннего товарооборота между Россией и Казахстаном, "несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности".

Он также предложил обсудить и вопросы региональной безопасности, а также экономические вопросы.

Токаев также заявил, что власти его страны намерены наращивать торговлю и инвестиции с Россией, "несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПМЭФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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