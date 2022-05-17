Азербайджан в январе-апреле сократил добычу золота на 25%, серебра - увеличил на 21%

Добыча золота в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составила 850 кг, что на 24,6% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Добыча серебра за отчетный период составила 1 тыс. 977,2 кг (рост на 21,4%).
Добытое золото и серебро переданы на переработку.
По данным статистики, на 1 мая 2022 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 218,4 кг, серебра - 474,1 кг.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Б.Рустамбеков
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