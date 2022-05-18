Выручка Азербайджана в январе-апреле от экспорта нефти увеличилась в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 9 млн 481 тыс. 168,95 тонн (номенклатурный код 2709), что на 11,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $6 млрд 544 млн 674,13 тыс. (рост на 50,3%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-апреле 2022 года составила 55,35% (68,4% в январе-апреле 2021 года - ИФ).
В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлась 21 страна. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 46,1% всего экспорта "черного золота" за январь-апрель 2022 года.
Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей остаются Португалия и Израиль.
В целом, азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Таиланд, Тунис, Индия.
При этом в число покупателей вернулись Хорватия, Вьетнам, но все еще отсутствуют Китай, Франция, Канада, Индонезия и ряд других, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году. Незначительные объемы в январе-апреле поставлялись в Россию и в Грузию.
Структура экспорта нефти вянваре-апреле 2022г. по основным странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах
|
Выручка в тыс.,$
|
Италия
|
4 373725,39
|
3 041983,26
|
Израиль
|
790540,03
|
539175,90
|
Португалия
|
573651,07
|
400522,39
|
Великобритания
|
523579,49
|
391081,27
|
Индия
|
406773,55
|
316138,80
|
Украина
|
506 349,30
|
304 515,94
|
Испания
|
385525,62
|
265458,72
|
Таиланд
|
368 473,28
|
231 496,55
|
Германия
|
260821,28
|
181814,73
|
Тунис
|
247323,01
|
174928,03
|
Вьетнам
|
137774,98
|
117729,67
|
Румыния
|
170203,55
|
103202,37
|
Чехия
|
163 459,94
|
89 192,64
|
Хорватия
|
90841,14
|
78130,53
|
Швейцария
|
89505,43
|
76076,74
|
Турция
|
136436,38
|
69611,97
|
Беларусь
|
84 893,31
|
57 590,07
|
Австрия
|
82 901,03
|
55 781,16
|
Ирландия
|
88 077,58
|
50 060,05
|
Россия
|
311,9
|
181,88
|
Грузия
|
1,70
|
1,44
Н.Аббасова
Руководство Минобороны Азербайджана приняло участие в тренировках частей связи
Алиев считает перспективным экономическое сотрудничество Азербайджана и Литвы
Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией и нормализовать отношения - Алиев
В Азербайджане впервые с начала мая зафиксирован летальный исход от COVID-19
Генсек ООН предупредил о приближении климатической катастрофы
Из РФ в Турцию до 1 июля еженедельно будет 450 дополнительных чартерных рейсов
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
МИД РФ объявил о закрытии московского бюро канадской CBC
США не продлят лицензию для обслуживания госдолга РФ после 25 мая
Китай проводит антикоррупционное расследование в отношении экс-чиновника НБК Сунь Гофэна
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank стал новым партнером SİMA
В AccessBank назначен новый Глава Филиала
Стартовала очередная группа совместной программы Бакинской высшей школы нефти и Университета Дьюка
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ