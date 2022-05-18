Выручка Азербайджана в январе-апреле от экспорта нефти увеличилась в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 9 млн 481 тыс. 168,95 тонн (номенклатурный код 2709), что на 11,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $6 млрд 544 млн 674,13 тыс. (рост на 50,3%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-апреле 2022 года составила 55,35% (68,4% в январе-апреле 2021 года - ИФ).

В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлась 21 страна. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 46,1% всего экспорта "черного золота" за январь-апрель 2022 года.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей остаются Португалия и Израиль.

В целом, азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Таиланд, Тунис, Индия.

При этом в число покупателей вернулись Хорватия, Вьетнам, но все еще отсутствуют Китай, Франция, Канада, Индонезия и ряд других, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году. Незначительные объемы в январе-апреле поставлялись в Россию и в Грузию.

Структура экспорта нефти вянваре-апреле 2022г. по основным странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах Выручка в тыс.,$ Италия 4 373725,39 3 041983,26 Израиль 790540,03 539175,90 Португалия 573651,07 400522,39 Великобритания 523579,49 391081,27 Индия 406773,55 316138,80 Украина 506 349,30 304 515,94 Испания 385525,62 265458,72 Таиланд 368 473,28 231 496,55 Германия 260821,28 181814,73 Тунис 247323,01 174928,03 Вьетнам 137774,98 117729,67 Румыния 170203,55 103202,37 Чехия 163 459,94 89 192,64 Хорватия 90841,14 78130,53 Швейцария 89505,43 76076,74 Турция 136436,38 69611,97 Беларусь 84 893,31 57 590,07 Австрия 82 901,03 55 781,16 Ирландия 88 077,58 50 060,05 Россия 311,9 181,88 Грузия 1,70 1,44

Н.Аббасова