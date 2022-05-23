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Здравоохранение 23.05.2022 01:00

Глава ВОЗ заявил о преждевременности заявлений об окончании пандемии COVID-19

Отмена ограничений против коронавируса во многих странах не означает, что пандемия закончилась, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в воскресенье.

"Закончилась ли пандемия? Нет, определенно нет. Я понимаю, что это не то послание, которое вы хотели бы услышать, и это точно не то послание, которое я хотел бы доставить", - заявил Гебрейесус, выступая на открытии 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Он отметил, что падение заболеваемости и смертности от коронавируса по всему миру, а также отмена ограничений во многих странах являются большим прогрессом, но "проблема не решена нигде, пока она не решена везде". По словам главы ВОЗ, почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость продолжает расти, при том, что количество проводимых тестов на коронавирус по всему миру уменьшается.

Гебрейесус добавил, что всего 57 стран вакцинировали более 70% населения, и почти все они являются странами с высоким уровнем дохода. Он призвал сделать все возможное, чтобы достичь таких показателей по всему миру, а также вакцинировать "100% людей старше 60 лет, 100% работников здравоохранения и 100% людей, у которых есть сопутствующие заболевания".

В прошлом году глава ВОЗ неоднократно заявлял, что к середине 2022 года все страны мира должны вакцинировать 70% населения.

За весь период пандемии по всему миру было зафиксировано около 527,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,2 млн смертей от последствий заболевания.

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Тэги: МИР, ВОЗ, COVID-19, ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС


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