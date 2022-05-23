Нефть умеренно дорожает после роста по итогам прошлой недели

Цены на нефть умеренно растут в понедельник утром после повышения по итогам всей предыдущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в понедельник составляет $113,35 за баррель, что на $0,8 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,51 (0,4%), до $112,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,88 за баррель, что на $0,6 (0,55%) больше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $0,39 (0,4%), до $110,28 за баррель.

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.

"Внимание нефтяного рынка колеблется между ужесточением денежно-кредитной политики, вызывающим экономический спад, и снижением предложения нефтяной продукции в мире", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперт также добавил, что ситуация может ухудшиться по мере того, как власти Китая снимают коронавирусные ограничения в Шанхае, и спрос повышается еще больше, а поставки нефти на мировом рынке становятся все более ограниченными из-за продолжающегося конфликта на Украине.

В то же врем определенное давление на рынок оказывает общий спад на фондовых рынках. "Нефти тяжело удерживаться в плюсе в то время, как фондовым индексам приходится не сладко", - считает Роберт Ягер из Mizuho Securities.