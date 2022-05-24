Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили активы на 4,4%, прибыль – на 27,4%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 апреля 2022 года достигли рекордного уровня в 40 млрд 149,2 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-апреле 2022 года активы банков увеличились на 4,4%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Кредитный портфель банков на конец апреля составил 17 млрд 840,4 млн манатов (рост на 7,1% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 4 млрд 990 млн манатов (рост на 0,4% - ИФ).

Обязательства банков равны 35 млрд 159,2 млн манатов (рост на 5%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 326 млн манатов (рост на 2,2%). Депозитный портфель в банках составляет 28 млрд 613,7 млн манатов (рост на 6,2%), в том числе вклады населения – 10 млрд 340,4 млн манатов (рост на 14,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-апрель 2022 года составила 248,1 млн манатов (рост на 27,4% по сравнению с январем-апрелем 2021 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 815,3 млн манатов (рост на 23%), в том числе 674,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 27,8%).

Непроцентные доходы банков составили 327,3 млн манатов (рост на 38,5%).

Процентные расходы банков составили 192,9 млн манатов (рост на 11%), в том числе по депозитам – 134,3 млн манатов (рост на 20,6%).

Непроцентные расходы банков равны 546,9 млн манатов (рост на 33,1%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-апреля 2022 года составила 389,6 млн манатов (рост на 29,2%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 305,2 млн манатов (рост на 28,2%), выплаты по налогу на прибыль – 57,1 млн манатов (рост на 31,6%).

На 30 апреля 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, банки имеют 487 филиалов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 1,7%) и 97 отделений (без изменений).

В банковском секторе Азербайджана работают 21,227 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 4,4% - ИФ).

Х.Насирзаде