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Карабах 27.05.2022 17:02

Определение границ положит конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что делимитация государственной границы положит конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану.

«Наша повестка принята за основу всеми ведущими международными организациями. Я говорил, что мы должны определить границы с Арменией. Армения от этого отказывалась в течении полтора лет. И какой же результат? 24 мая состоялось первое заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, которое имеет важное значение», - сказал Алиев на встрече с жителями села Агалы Зангиланского района.

Президент отметил, что заседание комиссии важно, как с точки зрения определения границ, «так как армяне также оккупировали и границу», а с другой стороны, это автоматически официально ставит конец территориальным претензиям к Азербайджану, выдвигаемые «реваншистскими и фашистскими силами в Армении». «Если мы определяем границы, то о каком статусе «Нагорного Карабаха» может идти речь?!», - добавил Алиев.

Глава государства заявил, что «есть Карабахская зона, которая является территорией Азербайджана и весь мир признает это».

Как сообщалось ранее, первое заседание комиссии по делимитации границы состоялось 24 мая на азербайджано-армянской границе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦЫ


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