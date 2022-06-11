Сборная Азербайджана впервые стала чемпионом Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана в субботу в Кошице (Словакия) одержала победу над командой Румынии (1-0) в финальном матче континентального турнира EMF EURO 2022 и впервые в своей истории стала чемпионом Европы по мини-футболу.

Автором единственного гола стал Сеймур Мамедов, отличившийся на 25-й минуте.

Континентальный турнир проходил в Кошице с 4 по 11 июня текущего года.

Р.Керимов