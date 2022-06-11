Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8075 RUR   0.0294 GBR   2.1245 TRY   0.0987

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 121.51 -0.60 Brent 123.07 -0.51

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 11.06.2022 23:31

Сборная Азербайджана впервые стала чемпионом Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана в субботу в Кошице (Словакия) одержала победу над командой Румынии (1-0) в финальном матче континентального турнира EMF EURO 2022 и впервые в своей истории стала чемпионом Европы по мини-футболу.

Автором единственного гола стал Сеймур Мамедов, отличившийся на 25-й минуте.

Континентальный турнир проходил в Кошице с 4 по 11 июня текущего года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, СЛОВАКИЯ, СПОРТ, МИНИ-ФУТБОЛ


Похожие новости


Йоханнис пригласил Алиева в Румынию Глава Минэнерго Азербайджана обсудил с представителями Румынии и ФРГ поставки газа и сотрудничество по ВИЭ Баку и Бухарест обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности Румынии Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек AZAL доставил в Баку около 191 гражданина Азербайджана, эвакуированного из Украины AZAL в четверг выполнит рейс из Румынии для вывоза соотечественников, покинувших Украину

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az