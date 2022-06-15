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СНГ 15.06.2022 13:48

Казахстан не намерен выходить из ЕАЭС и ОДКБ - Токаев

Предположения о намерении Казахстана выйти из Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, не соответствуют действительности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел, а тем более собирается выйти из ЕАЭС и ОДКБ, абсолютно не соответствуют истине", - сказал Токаев в среду в интервью в эфире российского телеканала "Россия 24".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, ЕАЭС


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