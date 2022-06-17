Токаев видит Китай и Индию в качестве крупных инвесторов в экономику ЕАЭС в ближайшие 10 лет

В предстоящее десятилетие страны Азии, в том числе Китай и Индия, могут стать крупными инвесторами в экономику ЕАЭС, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономику нашего региона", - сказал Токаев в ходе пленарного заседания 25-го Петербургского Международного экономического форума.

По его словам, Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана.

"Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более $21 млрд. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - сказал президент.

При этом, по его словам, актуальны не только политические моменты.

"Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры. Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете, формированию новых возможностей для роста глобальной экономики", - заключил он.