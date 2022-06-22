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НАТО контактирует с Литвой по проблеме транзита грузов через ее территорию в Калининградскую область РФ - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что альянс взаимодействует с Литвой по проблеме ограничений на перевозку грузов между Калининградской областью и остальной Россией через литовскую территорию.

"Мы постоянно контактируем со всеми союзниками по НАТО и, конечно, с Литвой. Она ранее на этой неделе проинформировала членов альянса по этому вопросу ", - сказал Столтенберг.

Губернатор Калининградской области России Алиханов ранее заявил, что 17 июня железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее "большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции". По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

В понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Литва, со своей стороны, заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

При этом Песков отметил, что действия Литвы по вопросу транзита грузов в Калининградскую область нарушают все имеющиеся договоренности, а санкции ЕС в отношении РФ в данном случае неприменимы.

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Тэги: НАТО, ЛИТВА, РОССИЯ, ТРАНЗИТ, ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ


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