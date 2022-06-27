Сотрудник полиции подорвался на мине в Физулинском районе

Сотрудник полиции в воскресенье получил ранения при подрыве на мине в Физулинском районе страны, говорится в совместной информации генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

«26 июня примерно в 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержат полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, получил в неслужебное время телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

В Физулинской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту, добавили в ведомстве.

Р.Керимов