Иранская Mahan Air с 1 июля запустит прямые рейсы из Петербурга в Тегеран

Иранская авиакомпания Mahan Air с 1 июля запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). Согласно расписанию, рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах A310. Ранее, в середине апреля текущего года, Mahan Air запустила рейсы между Тегераном и Москвой.

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