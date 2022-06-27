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Транспорт и связь 27.06.2022 21:00

Иранская Mahan Air с 1 июля запустит прямые рейсы из Петербурга в Тегеран

Иранская авиакомпания Mahan Air с 1 июля запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах A310.

Ранее, в середине апреля текущего года, Mahan Air запустила рейсы между Тегераном и Москвой.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АВИАРЕЙСЫ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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