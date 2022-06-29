Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 111.76 +2.19 Brent 117.98 +2.89

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.06.2022 19:07

Запасы нефти в США снизились на 2,76 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей и составили 221,61 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,56 млн баррелей, до 112,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 729 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, НЕФТЬ


Похожие новости


Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта в АТР Второе стендовое испытание американской лунной ракеты запланировано на 18 июня - NASA Блинкен заявил, что США обеспокоены сообщениями о новых нарушениях прав человека в Китае США готовы помогать Армении и Азербайджану в демилитаризации границы - Блинкен Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме США выделят еще $250 млн на оказание продовольственной помощи в мире - Блинкен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az