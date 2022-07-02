Шесть человек погибли в ДТП в Гёйгёльском районе Азербайджана

В результате ДТП с участием легковушки и грузовика в Гёйгельском районе на западе Азербайджана погибли шесть человек, сообщает в субботу утром министерство внутренних дел страны.

«1 июля около 23:00 на территории села Молладжалилли Гёйгёльского района автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем Самухского района Орханом Гумбатовым, столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился житель города Баку Н.Байрамов. В результате О.Гумбатов и четыре пассажира скончались на месте происшествия, один пассажир - в больнице», - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что по факту ведется проверка.

Р.Керимов