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Происшествия 02.07.2022 10:45

Шесть человек погибли в ДТП в Гёйгёльском районе Азербайджана

В результате ДТП с участием легковушки и грузовика в Гёйгельском районе на западе Азербайджана погибли шесть человек, сообщает в субботу утром министерство внутренних дел страны.

«1 июля около 23:00 на территории села Молладжалилли Гёйгёльского района автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем Самухского района Орханом Гумбатовым, столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился житель города Баку Н.Байрамов. В результате О.Гумбатов и четыре пассажира скончались на месте происшествия, один пассажир - в больнице», - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что по факту ведется проверка.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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