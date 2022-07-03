Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги для присутствия ВМФ в Черном море

Лондон пытается найти предлоги и создать условия для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Чёрное море для последующего руководства освобождением зерна из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этот кризис продовольственный используется в самых разных целях - не только в сфере пропаганды - обелить Украины и лишний раз навесить всех собак, извините за грубое выражение, на Москву. Но и если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам - они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать", - сказал министр в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Лавров подчеркнул, что на ситуации с продовольственной безопасностью многие пытаются спекулировать, "обвиняя Россию в том, в чем она абсолютно не виновата, и к чему она абсолютно непричастна".
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