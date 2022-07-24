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СНГ 24.07.2022 18:31

Российские экспортёры зерна привержены своим обязательствам - Лавров

Российские экспортеры привержены своим обязательствам экспортировать сельхозпродукцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств", - сказал он на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Слехом Шукри.

"Обсудили конкретные параметры взаимодействия на данном направлении, согласовали дальнейшие контакты между соответствующими министерствами, и у нас есть общее понимание о причинах зернового кризиса. Эти причины коренятся в других годах, которые предшествовали сегодняшнему дню", - отметил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЗЕРНО, СЕРГЕЙ ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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