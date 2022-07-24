Российские экспортёры зерна привержены своим обязательствам - Лавров

Российские экспортеры привержены своим обязательствам экспортировать сельхозпродукцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств", - сказал он на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Слехом Шукри.

"Обсудили конкретные параметры взаимодействия на данном направлении, согласовали дальнейшие контакты между соответствующими министерствами, и у нас есть общее понимание о причинах зернового кризиса. Эти причины коренятся в других годах, которые предшествовали сегодняшнему дню", - отметил Лавров.