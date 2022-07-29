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ТЭК 29.07.2022 18:35

Страны ОПЕК+ исполнили в июне сделку на 320%, отстают по добыче нефти на 2,84 млн б/с - источник

Страны ОПЕК+ в июне исполнили сделку по ограничению нефтедобычи на 320%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными организации.

По его словам, страны ОПЕК выполнили соглашение на 236%, не-ОПЕК - на 464%.

Таким образом, в июне страны ОПЕК+ отставали от планируемого уровня добычи на 2,84 млн баррелей в сутки, причем страны ОПЕК - на 1,11 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 1,73 млн б/с.

Ранее МЭА подсчитало, что сделка ОПЕК+ выполнена в июне на 314%: страны ОПЕК исполняли ее на 229%, не-ОПЕК - на 461%. То есть, страны ОПЕК+ в июне добывали 38,04 млн б/с, в то время как по условиям соглашения могли бы добывать 40,81 млн б/с, то есть отставали на 2,77 млн б/с, подсчитали аналитики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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