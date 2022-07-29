Страны ОПЕК+ исполнили в июне сделку на 320%, отстают по добыче нефти на 2,84 млн б/с - источник

Страны ОПЕК+ в июне исполнили сделку по ограничению нефтедобычи на 320%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными организации.
По его словам, страны ОПЕК выполнили соглашение на 236%, не-ОПЕК - на 464%.
Таким образом, в июне страны ОПЕК+ отставали от планируемого уровня добычи на 2,84 млн баррелей в сутки, причем страны ОПЕК - на 1,11 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 1,73 млн б/с.
Ранее МЭА подсчитало, что сделка ОПЕК+ выполнена в июне на 314%: страны ОПЕК исполняли ее на 229%, не-ОПЕК - на 461%. То есть, страны ОПЕК+ в июне добывали 38,04 млн б/с, в то время как по условиям соглашения могли бы добывать 40,81 млн б/с, то есть отставали на 2,77 млн б/с, подсчитали аналитики.
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