Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси на Тайвань - МИД КНР

Китай примет "жесткие и решительные меры", если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.
"Хуа Чуньин заявила, что если Пелоси продолжит двигаться по "неверному пути", Китай примет "жесткие и решительные меры" для защиты своего суверенитета", - передает Bloomberg.
Представитель МИД также отметила, что Китай и США поддерживают связь как в Пекине, так и в Вашингтоне, и в КНР неоднократно заявляли американской стороне, что выступают против визита Пелоси на Тайвань. Хуа Чуньин выразила надежду на то, что власти США осознают важность и деликатность этого вопроса и то, насколько он может быть опасен.
По словам Хуа Чуньин, именно США несут ответственность за провокации, которые привели к росту напряженности в Тайваньском проливе. Она заявила, что сложно представить что-то "более безрассудное и провокационное", чем такое поведение США в отношении Тайваня.
На данный момент Пелоси находится в Малайзии, где должна встретиться с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом и спикером парламента Азхаром Азизаном Харуном. Несмотря на решительные протесты Пекина, она также намерена посетить Тайвань. СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии.
Представитель Минобороны КНР ранее предупреждал, что поездка спикера должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть, сложа руки", будут "решительно защищать национальный суверенитет Китая".
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.
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