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Дальнее зарубежье 02.08.2022 23:48

Посол США вызван в МИД КНР из-за визита Пелоси на Тайвань

Заместитель главы китайского МИД Се Фэн во вторник вызвал американского посла Николаса Бернса и выразил протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает CGTN.

"Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн во вторник вечером вызвал посла США в Китае Николаса Бернса и выразил жесткое возражение против визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - передает CGTN.

Ранее сообщалось, что американский спецборт Boeing C-40C с Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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