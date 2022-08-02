Посол США вызван в МИД КНР из-за визита Пелоси на Тайвань

Заместитель главы китайского МИД Се Фэн во вторник вызвал американского посла Николаса Бернса и выразил протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает CGTN.

"Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн во вторник вечером вызвал посла США в Китае Николаса Бернса и выразил жесткое возражение против визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - передает CGTN.

Ранее сообщалось, что американский спецборт Boeing C-40C с Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.